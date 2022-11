La Russa ricorda Anastasiia a Fano: «Fuggire da una guerra e trovare la morte da chi promette amore è emblematico»

FANO- «Fuggire da una guerra e trovare la morte per mano di chi le ha promesso amore è quanto di più emblematico possa esserci, ed è per questo che, tra le tante sofferenze che il femminicidio ha provocato, ho pensato fosse la cosa giusta venire a rendere omaggio ad Anastasiia e alla sua famiglia». Lo ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa, arrivato a Fano i per incontrare, in forma privata, i familiari di Anastasiia Alashrj, 23enne profuga ucraina uccisa con tre coltellate dall'ex marito il 13 novembre scorso nella città marchigiana.