Ecco le bici rubate. Riconoscete la vostra?

FANO - Le biciclette scomparivano dal centro di Fano, in qualche caso dalle rastrelliere delle scuole, e comparivano in vendita su un noto portale social. I carabinieri della Stazione di Fano hanno denunciato a piede libero, un 50enne del posto per il reato di ricettazione di 8 biciclette, rinvenute nella sua disponibilità e ritenute di provenienza furtiva.