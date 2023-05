Falconara, due donne e un uomo sfidano la sindaca uscente

FALCONARA - Stefania Signorini cerca il bis. Il primo cittadino uscente, dirigente scolastica, è sostenuto da 4 liste civiche di centrodestra (Falconara in Movimento, Direzione Domani, Falconara 2028 e Unitiper Falconara). In campo anche Annavittoria Banzi, avvocato, che corre con la coalizione di centrosinistra che comprende Pd, M5S e liste civiche Cittadini in Comune – Falconara Bene Comune - Siamo Falconara. Anna Grasso, commissario della polizia locale di Jesi, è sostenuta dalla civica Falconara Libertas, Marco Baldassini, comandante della Marina Mercantile, è stato il primo mesi fa ed in largo anticipo su tutti fa ad annunciare la sua candidatura, ed è a capo di tre liste: Ancora Falconara Marittima, Vola Falconara Marittima e Polo dei Riformisti per Falconara.