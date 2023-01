Crac Banca Marche, le foto del processo

Crac Banca Marche, ecco le condanne: 10 anni e mezzo all'ex direttore generale Massimo Bianconi, 9 anni a Stefano Vallesi (ex direttore commerciale di Bdm e vice dg Area Mercato), 4 anni e 10 mesi a Massimo Battistelli (ex capo area crediti Bdm), 5 anni e 8 a Giuseppe Paci (ex capo servizio concessione crediti Bdm), 7 anni e mezzo a Giuseppe Barchiesi (ex direttore generale Medioleasing), 4 anni e mezzo a Daniele Cuicchi (capo servizio commerciale, Medioleasing). Prescritti i reati di ostacolo alla vigilanza e falso in prospetto. Assoluzione per falso in bilancio e per altri che rispondevano di bancarotta per i due istituti di credito.