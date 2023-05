CASTEL DI LAMA - Sono 3 i candidati e 3 le liste che si presentano al voto per il comune di Castel di Lama alle elezioni per la scelta del sindaco. I candidati che si presentano al voto per il comune di Castel di Lama sono Francesco Ciabattoni (Noi insieme a voi), Mauro Bochicchio (Avanti Così), Tiziano Oddi (Democraticamente insieme).