Carnevale di Fano 2023, il ritorno dei giganti di cartapesta

Al Carnevale di Fano edizione 2023 attesissimo il trio proveniente da “Tutti Pazzi per Rds”. Ciccio Valenti, Rossella Brescia e Baz dopo essere saliti sul carro dedicato al Vulón (la maschera ufficiale del Carnevale di Fano) si sono fatti trascinare dal divertimento del getto prima di fare sfoggio della loro simpatia e dalla torretta della direzione, insieme allo speaker ufficiale Francesco Minuz, hanno salutato il pubblico con simpatiche gag. «Fano non è solo bellissima – hanno detto in coro Ciccio, Rossella e Baz – ma ha un Carnevale stupendo, persone che si sanno divertire in maniera sana e con grande educazione. E poi c’è il getto, un’esperienza davvero unica, ci siamo divertiti davvero tanto al Carnevale di Fano, siete pazzi ‘quanto’ noi».