Le biciclette rubate a Fano, Gradara e Forlì e rivendute su internet dal falso medico

FANO - Si spacciava per medico dell'ospedale Bufalini di Cesena in realtà era (ed è) un pregiudicato di origine albanese 30enne che, sotto falso nome, metteva in vendita online biciclette, monopattini e caschi rubati nei garage condominiali del territorio. Alcuni mezzi e oggetti sono stati però riconosciuti dai legittimi proprietari e per questo è scattata la denuncia che ha messo in moto l'attività investigativa delle Squadre Mobili di Pesaro e Forlì.