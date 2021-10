Il Polittico restaurato è subito una star. In tanti alla presentazione dell'opera in duomo

Tanti curiosi hanno assistito alla ptresentazione, in cattedrale, del restauro del Polittico di Sant'Emidio, capolavoro del pittore di origine veneziana Carlo Crivelli. L'intervento, realizzato dalla restauratrice Rossana Allegri, è durato un anno e mezzo. L'opera è ospitata nella cappella del Ss Sacramento e per ora non è stata rimontata. Erano presenti, tra gli altri, il vescovo monsignor Domenico Pompili; il parroco della cattedrale don Luigi Nardi; il sindaco Marco Fioravanti; Pierluigi Moriconi, funzionario storico dell’arte Soprintendenza delle Marche; Michele Picciolo, direttore scientifico della Pinacoteca vescovile e la stessa restauratrice Allegri.

