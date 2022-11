«Gridate con me viva Mauro»: cori, fumogeni e striscioni per l'addio a Morganti

ASCOLI - Un Duomo gremito di tanti amici, tifosi dell’Ascoli e quintanari oggi pomeriggio per l’ultimo saluto a Mauro Morganti, il titolare insieme alla moglie della pizzeria Tatanka di via D’Ancaria morto nei giorni per un malore a soli 49 anni. Molti i messaggi di cordoglio che in questi giorni arrivati sia sui social sia direttamente alla famiglia da parte di tantissimi ascolani che lo conoscevano e che non dimenticheranno il suo sorriso.