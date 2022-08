ANCONA - Metti una mattinata di Ferragosto al Passetto, con il questore di Ancona Cesare Capocasa in visita allo stabilimento balneare. Una mattinata di controlli ma non solo: è stata una vera festa soprattutto per i più piccoli che hanno potuto ammirare da vicino il sup e le moto d'acqua utilizzate dagli agenti in mare in caso di emergenza.