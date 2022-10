Ancona, raffica di controlli nel quartiere Piano San Lazzaro: denunce, arresti, multe ed espulsioni

ANCONA - Operazione "Alto Impatto" a Piano San Lazzaro di Ancona, quartiere al setaccio: 40 poliziotti e un elicottero in azione, raffica di controlli, irregolari espulsi, chiuso un Kebab ritrovo di pregiudicati e maxi multe per diversi negozi che avevano prodotti scaduti, lavoratori in nero, vendita non autorizzata di alcolici.

Ordine e sicurezza pubblica

Proseguono i servizi straordinari di controllo del territorio, disposti dal questore di Ancona, e concordati con il prefetto, Darco Pellos, in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Dalle prime ore del mattino di oggi 7 ottobre il personale della Polizia di Stato, con il contributo della Polizia Locale di Ancona, è stato impegnato in una massiva operazione “Alto Impatto” nel quartiere Piano San Lazzaro e vie limitrofe. Dal mese di novembre 2021, questo è il 56esimo servizio dedicato, disposto dal Questore Capocasa, per prevenire e contrastare la criminalità diffusa nello storico quartiere del capoluogo dorico, con un impiego di oltre 840 operatori di polizia.