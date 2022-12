E' arrivato il Natale al Salesi di Ancona: il Santa Claus dei Vigili del Fuoco emoziona i piccoli ospiti

ANCONA- Un'iniziativa che si ripete da tredici anni e che, costantemente, anche nei periodi più bui della pandemia ha sempre strappato un sorriso ai piccoli ospiti del Salesi di Ancona. Con queste prerogative stamattina (22 dicembre) si è svolta la tradizionale consegna dei regali organizzata dalle Patronesse e dai Vigili del Fuoco. Un'iniziativa bella, coinvolgente e spettacolare - come ha ribadito la presidentessa delle Patronesse Salesi Milena Fiore - grazie soprattutto all'iniziativa dei pompieri in versione Santa Claus che sull'autoscala hanno consegnato pacchi, donato gadget e ballato al ritmo di musica. Commoventi le scene dalla finestra e i saluti dei bambini e delle bambine che hanno così vissuto qualche momento di spensieratezza nell'atrio della struttura ospedaliera anconetana: «Un gesto di attenzione e prossimità ai bambini da parte delle donne e degli uomini dei Vigili del fuoco per contribuire a vivere con più serenità i difficili momenti in ospedale». Queste le parole del Comandante Pierpaolo Patrizietti.