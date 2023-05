Elly Schlein alle Muse di Ancona per sostenere Ida Simonella:«Questa è la coalizione migliore per governare»

ANCONA - E' arrivata al Teatro delle Muse intorno alle 18.15, con leggero ritardo rispetto al canovaccio, accompagnata dal candidato sindaco per il Comune di Ancona Ida Simonella e la segretaria regionale del Partito Democratico Marche Chantal Bomprezzi. Così è iniziato il pomeriggio anconetano della segretaria del PD Elly Schlein nel capoluogo per sostenere la candidatura della Simonella in vista delle elezioni di domenica e lunedì. In platea (gremita) presenti anche il sindaco uscente Valeria Mancinelli e il resto della Giunta (la Mancinelli è arrivata poco prima delle 18 in teatro insieme all'assessore allo sport Andrea Guidotti). Prima del comizio pubblico è stato osservato un minuto di silenzio per Tommaso Della Dora, giovane segretario del Partito Democratico di Fano morto nei giorni scorsi a 43 anni.