Violenze contro le donne, un arresto e tre denunce. In un blitz spuntano anche 19 fucili

FERMO - Un arresto e tre denunce: è il bilancio dell’attività compiuta dai carabinieri nell'ambito di Codice Rosso. La legge in questione è entrata in vigore lo scorso agosto 2019, e ha previsto disposizioni normative a tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, una situazione, questa, che da quando è iniziata la quarantena è peggiorata in tutto il mondo.L’arresto, innanzitutto, compiuto dai carabinieri della stazione di Porto San Giorgio, che ha portato alla casa circondariale di Fermo un cittadino di straniero, di origini argentine, ma da molto tempo in Italia. E’ stato arrestato perché deve scontare una pena di 4 anni e 3 mesi, a seguito di condanna definitiva per violenza sessuale, maltrattamenti in famiglia, violenza privata e minacce aggravate, reati che l’uomo ha compiuto nel periodo tra il 2007 e il 2013.LEGGI ANCHE:Poi le tre denunce compiute dai militari del nucleo operativo radiomobile di Fermo e dai carabinieri di Monte Urano e Petritoli a carico di altrettante persone italiane per atti persecutori nei confronti delle loro ex fidanzate. A uno di questi uomini denunciati sono state portate via tutte le armi che aveva in casa, detenute regolarmente: 19 fucili, due pistole e relative munizioni.