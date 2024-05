PORTO SANT'ELPIDIO Allarme nel quadrilatero dello spaccio all’estremo sud di Porto Sant’Elpidio, nella zona più calda del momento tra via Reggio Emilia e Salsomaggiore con snodo in via Milano e via Faleria, a seguire il ponte per Lido Tre Archi. Due uomini si sono presi a sprangate e padellate, sono dovuti intervenire i carabinieri giovedì, intorno alle 18.

I soccorsi

Poco dopo è arrivata anche l’ambulanza della Croce Verde per medicare uno dei due giovani che era rimasto ferito a terra, un tunisino. Tutto si è svolto tra le grida di protesta contro le forze dell'ordine nel condominio più attenzionato degli ultimi due anni e quella zona è diventata il centro nevralgico dello spaccio, in particolare negli ultimi mesi. Un'area off-limits che nell’ultima settimana ha richiamato a più riprese l’intervento delle forze dell’ordine, polizia di Stato e carabinieri. C'è un'indagine in corso, ma nonostante i sequestri di droga e le perquisizioni, resta il nervo scoperto. La ressa di giovedì è scattata dopo il blitz della Questura nei covi dello spaccio che aveva portato al sequestro di eroina e cocaina per 20mila euro e al recupero di un fucile che risulta rubato. Le persone tenute d’occhio nella zona sono due tunisini e una coppia dell'Est Europa, lei romena e lui albanese. Tutti e quattro denunciati per spaccio di stupefacenti e detenzione di arma. Per tutta la settimana ci sono stati ripetuti sopralluoghi, interventi a sirene spiegate, si segnala la presenza di pusher che vendono alla luce del sole sotto gli androni dei palazzi e nei parcheggi, a pochi passi da dove abitano. Mercoledì in quattro sono stati accompagnati in Questura e denunciati a piede libero e in questo ambito va considerata la rissa di giovedì sera, sedata solo dopo diverse ore dai militari dell’Arma che hanno stazionato a lungo nella zona, mentre il personale sanitario della Croce Verde si occupava del ragazzo rimasto ferito. Della gang fa parte un soggetto che, accompagnato in Questura, è risultato irregolare.

L’area

La gang che si è formata a sud di Porto Sant'Elpidio avrebbe a capo la donna, la romena che nel settembre 2020 investì un tunisino a Lido Tre Archi in un contesto di guerra tra bande, guerriglia urbana. Un tunisino fu investito e aggredito a colpi di machete, gli aggressori gli mozzarono un dito e quasi gli troncarono un braccio. L'allarme si è spostato da Tre Archi a Porto Sant'Elpidio, nella zona sotto esame e c'è un'indagine in corso. Intanto ieri in Prefettura c'è stato l’incontro con i sindaci per la stretta dei controlli.