Una folla in lacrime per l’addio a Luca per tutti il dottore buono

FERMO - Una folla in lacrime e la chiesa di Cristo Re a Santa Petronilla con centinaia di persone rimaste fuori per l’addio a Luca Ubaldi, il dottore buono, trovato moro dentro casa. Tanti i messaggi e i ricordi degli amici ancora increduli per il dramma che si è consumato. Al termine del rito funebre una processione verso i genitori di Luca, il fratello e la compagna, per esprimere parole di cordoglio. Poi la salma è stata accompagnata al cimitero.