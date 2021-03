Toccherà ai sindaci pagare le spese del punto vaccinale, respinta la richiesta di aprire un altro centro

FERMO - Toccherà ai sindaci della Valdaso salvare il punto vaccinale di Petritoli. Nel muro contro muro tra Area vasta 4 e medici di base, il calumet della pace lo tengono in mano i primi cittadini. Che, pur di non perdere il centro territoriale, sono pronti a mettersi le mani in tasca. A pagare infermieri e frigoriferi e a gestire la logistica, chiamando a rapporto la Protezione civile.

Il silenzio in risposta alla lettera spedita l’altro ieri a Regione e Area vasta 4 da 14 sindaci (dieci valdasini, più quelli di Ponzano di Fermo, Monte Giberto, Montottone e Monsampietro Morico) non fa ben sperare. Licio Livini l’ha detto subito che le richieste dei medici che dovrebbero operare nel centro vaccini di Petritoli, l’Asur fermana non le può accogliere.

Il precedente

Perché si creerebbe un precedente, o meglio una disparità di trattamento con gli altri quattro centri non Asur, che si stanno organizzando da soli. Ma i medici non mollano. A Livini hanno chiesto infermieri, amministrativi e computer. Dall’Area vasta 4 potranno ottenere solo gli ultimi. Per il personale non se ne parla. È qui che entrano in ballo i sindaci, pronti ad aprire le casse dei Comuni per pagare gli infermieri e mettere a disposizione i loro amministrativi. Anche se la speranza che l’Area vasta 4 ci ripensi non s’è ancora spenta. «Cerchiamo di trovare una soluzione per salvare il nostro punto vaccinale. Abbiamo rimesso la palla al centro e vorremmo che si iniziasse un dialogo. Se c’è da mettere in campo qualche risorsa, anche economica, noi siamo pronti. Ma chiudere la porta in maniera repentina è un errore. Serve un passo avanti da parte di tutti».

La conferenza dei sindaci

A parlare è il primo cittadino di Petritoli, Luca Pezzani, che oggi pomeriggio parteciperà alla conferenza dei sindaci convocata dalla Prefettura. Un incontro per fare il punto sull’organizzazione dei centri territoriali per le vaccinazioni, in vista dell’attivazione quasi imminente (Fermo parte il 7 aprile, gli altri entro la metà del mese). Se saltasse la quadra di Petritoli, i punti scenderebbero a cinque. Resterebbero sei, se sfumasse l’accordo in Valdaso, ma fosse attivato quello di Porto San Giorgio. Dopo il dietrofront sul PalaSavelli, si ragiona sul distretto sanitario che l’Area vasta 4 sarebbe pronta a mettere a disposizione dei medici di famiglia, come fatto a Montegranaro, Amandola e Petritoli. L’obiettivo è quello di aprirli tutti e sette, ma il percorso per raggiungerlo sembra ancora lungo e tortuoso. Si dice ottimista il sindaco di Monte Vidon Combatte. «Il vaccino è il fulcro del futuro. È fondamentale partire, poi le soluzioni si trovano strada facendo», spiega Gaetano Massucci che, da medico, dice di capire le ragioni dei camici bianchi.

Le richieste

«Richieste legittime – le definisce –, alle quali possiamo andare incontro noi amministratori, con la Protezione civile e, se necessario, mettendo a disposizione il personale dei Comuni e comprando i frigoriferi». «I nostri medici – aggiunge – non sono gli stessi di Fermo, Porto San Giorgio o Porto Sant’Elpidio. Fanno ambulatorio in più paesi e vivono realtà molto più complesse. Vogliamo andargli incontro». Torna, intanto, a salire la curva dei contagi. Ieri, nel Fermano, i nuovi casi registrati sono stati 57. Sempre critica la situazione al “Murri”, dove ieri i ricoverati positivi erano 84 (13 in Terapia intensiva, 4 in Area semintensiva, 62 in Malattie infettive, 5 in Pronto soccorso) e dove, sempre ieri, sono morti un 98enne di Monte Urano e un 91enne di Porto Sant’Elpidio. Un uomo di 83 anni è, invece, deceduto nella sua casa di Belmonte Piceno.

