Focolaio alla casa di riposo delle Gaetanine, c'è la quarta vittima. In 15 erano stati contagiati

PORTO SAN GIORGIO - Quarto decesso per Covid tra gli ospiti della casa di riposo San Gaetano di Porto San Giorgio. Ieri, nella Rsa Anni Azzurri di Campofilone è morta una donna di 80 anni di Fermo. È la quarta vittima del focolaio scoppiato nella residenza protetta un mese fa. Che era già costato la vita a una 91enne e a una 95enne di Porto San Giorgio e a una 82enne di Fermo.

Quand’è scoppiato il focolaio, nella struttura erano ospitati trentotto anziani. Quindici quelli che si sono ammalati, tutti vaccinati e in attesa di fare la terza dose, e tutti trasferiti nella lungodegenza valdasina. Nel frattempo, l’Area vasta 4 ha dichiarato zona rossa la casa di riposo e inviato i suoi infermieri in aiuto di quelli non decimati dal Covid. Sono, ora, in corso gli accertamenti per verificare se nella struttura siano state rispettate tutte le procedure anti-contagio. Il focolaio ha riportato alla mente quello scoppiato a dicembre al Sassatelli di Fermo.

