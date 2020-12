Rubavano borse e portafogli, poi chiedevano un riscatto. Scattano gli arresti, il pusher girava armato a Tre Archi

FERMO - Due arresti a Lido Tre Archi, un rapinatore seriale, spacciatore, ricettatore, clandestino, e il compagno che agiva in coppia. Le manette ai polsi del pericoloso delinquente sono scattate lunedì pomeriggio in via Mattarella.

LEGGI ANCHE

Lory Del Santo, il dramma del suicidio del figlio Loren a Oggi è un altro giorno: «Forse è meglio che sia successo». Serena Bortone attonita

Trovato alla guida sotto l’effetto di stupefacenti: la Polizia denuncia l’uomo che rifiuta gli accertamenti clinici

L’uomo, ora in carcere, aveva messo a segno una serie di colpi. Furti, rapine, ricettazione, estorsione e spaccio erano le sue specialità. Base operativa il quartiere multietnico. Lì gli agenti della questura lo hanno scovato, in casa, e sono scattate le manette ai polsi. Si tratta di un trentenne, nordafricano, pusher, pericoloso rapinatore che girava armato. È stato identificato e denunciato dopo aver estorto denaro a una ragazza che era stata derubata dello zaino con dentro soldi e oggetti di valore. La donna era intenta a scaricare le buste della spesa quando l’amico del nordafricano l’aveva avvicinata derubandola. Il nordafricano poco dopo le aveva riconsegnato il maltolto, chiedendole in cambio i soldi. Ora è in prigione per ricettazione ed estorsione mentre l’amico era stato acciuffato pochi giorni prima, dopo lo scippo a un ragazzo (rubato lo smartphone). Al 30enne che era già finito in carcere per reati analoghi era tornato in libertà con l’ordine dell’autorità giudiziaria di non far rientro a Fermo ma così non era stato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA