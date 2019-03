Travolta mentre attraversa la strada donna muore poco dopo il ricovero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - Un’anziana è stata travolta da un’auto mentre attraversava la strada ed è morta poco dopo il ricovero all’ospedale Murri di Fermo. Non ce l’ha fatta Cesarina Catalini, la donna di 87 anni che ieri mattina, intorno alle 10, è stata investita da una Fiat Punto, condotta da un quarantenne, in via Salvo D’Acquisto.All’arrivo dei soccorritori le condizioni dell’anziana sono apparse subito gravissime. Trasportata d’urgenza all’ospedale è stata presa in cura dai sanitari che nonostante abbiano fatto di tutto purtroppo non sono riusciti a salvarle la vita. Quando i soccorritori della Croce verde di Fermo e dell’auto medica della Croce azzurra di Porto San Giorgio, sono arrivati sul posto hanno trovato la donna in arresto cardiaco. Sono state attivate tutte le operazioni di rianimazione tanto che il cuore dell’anziana ha ripreso a battere. Quindi è iniziata una disperata corsa verso il vicino ospedale ma purtroppo a seguito di una complicazione il cuore dell’anziana ha cessato definitivamente di battere. Troppo gravi le lesioni riportate nell’impatto. Sul luogo dell’incidente oltre ai sanitari è arrivata anche la polizia stradale e gli agenti della Municipale di Fermo. Spetterà a loro ora ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente per accertare con esattezza cosa sia successo e verificare se, come sembra, l’anziana stesse attraversando sulle strisce pedonali.