Torre San Patrizio, l'auto sbanda sull'asfalto viscido e si ribalta nella scarpata: una ragazza all'ospedale

TORRE SAN PATRIZIO - Incidente da paura, la notte scorsa intorno all'una di notte, sulla strada che collega Torre San Patrizio alla Mezzina. L'auto guidata da una giovane donna, è finita fuori strada forse a causa delle condizioni meteo avverse e della pioggia che era caduta incessante durante tutta la giornata in zona.

Pare infatti che la ragazza abbia perso il controllo della sua Fiat Cinquecento che dopo una carambola da paura, è finita fuori strada e si è ribaltata su se stessa nella scarpata. Per fortuna la ragazza ha potuto uscire da sola dalla vettura e anche se in preda al panico è riuscita ad allertare i soccorsi. E' stata infatti raggiunta dall'ambulanza del 118, dai Vigili del fuoco che si sono occupati della vettura capovolta e dai Carabinieri. Nel frattempo i militi del 118 si sono occupati della giovane e l'hanno trasportata all'ospedale di Fermo per tutti gli accertamenti del caso.

