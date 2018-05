Due rapinatori fanno irruzione in una tabaccheria

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TORRE SAN PATRIZIO - Due rapinatori hanno fatto irruzione in una tabaccheria a Torre San Patrizio, si tratta di un uomo e una donna. Lei ha minacciato di morte i clientipuntando la pistola alla tempia di una signora che si è sentita male tanto che poi è dovuta intervenire un'ambulanza. Panico nel locale e, mentre la rapinatrice teneva sotto scacco i clienti, il compare è sgattaiolato dietro al bancone con un tagliacarte in mano e dietro minaccia ha costretto il titolare a farsi consegnare i soldi in cassa.E' accaduto oggi pomeriggio, il bottino è di 500-600 euro.