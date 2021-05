Manifestanti in strada contro l'antenna: «Fermate quei lavori, sarà alta come un palazzo di 9 piani​»

TORRE SAN PATRIZIO - «Questa battaglia non finisce oggi» è scritto sul lenzuolo al muro, uno degli striscioni che rappresentano la protesta. Uomini e donne si sono ritrovati in contrada San Cassiano ieri dalle 11 alle 14. Hanno protestato contro la stazione radio-base di telefonia che la Iliad sta installando sulla collina. Nel Comune di 2mila abitanti manifestano famiglie che abitano nella zona dove sorgerà l’antenna, alta 27 metri.

L’amministrazione si era opposta, ma la compagnia ha vinto il ricorso al Tar e i lavori sono partiti il 10 maggio. L’istanza di autorizzazione della compagnia era arrivata il 29 aprile 2020. Il procedimento si è concluso al Suap il 5 maggio. «Nessuno vorrà investire vicino a un palo alto come un palazzo a 9 piani» dicono i manifestanti tenuti d’occhio da Digos e Carabinieri. Ania Achilli, tra le promotrici dell’iniziativa autorizzata dalla Questura, spiega: «Torre San Patrizio è diventato un paese invivibile. C’è la discarica, la porcilaia, ora l’antenna. Siamo stanchi, vogliamo un futuro migliore per i nostri figli».

Alina Vlad aggiunge: «Siamo qui per il bene di questo paese. La battaglia non è nostra ma è di tutti». Mauro Raschioni fa notare che «l’informazione è mancata, nessuno ci ha avvertito, altrimenti a questo livello non saremmo arrivati. Avremmo stoppato tutto ma non molliamo, siamo solo all’inizio». Ognuno dice la sua. «Troppe cose vanno contro la salute e la tranquillità della comunità che amo - lamenta Viorica Trasca - vivo qui da 15 anni, mi preoccupa l’indifferenza. Il problema è per l’agricoltura, per gli animali, soprattutto per le persone. Se non facciamo niente noi, nessuno lo farà».

Anna Braschi è di Monte San Pietrangeli e ammette: «Sono preoccupata per la crescente insensibilità verso l’ambiente. Siamo solidali con la comunità di Torre San Patrizio, siamo confinanti». Tra contrade San Pietro e San Cassiano i torresi sono stretti tra due fuochi. «L’amministrazione era partita all’insegna della trasparenza, ci siamo trovati di fronte un problema del genere e potrebbe non essere l’ultimo – evidenzia Claudio Raschioni –: collocare al posto giusto i ponti radio dovrebbe essere prerogativa di chi amministra».



Armando Craia arriva con i documenti in mano: «Solo il piano antenne regolamenta le installazioni, ma a Torre non c’è - sottolinea - se avessimo saputo le intenzioni della compagnia un anno fa avremmo potuto risolvere». Lolita Paoletti fa notare un altro aspetto: «Questa manifestazione riguarda tutti i torresi, eppure non c’è un solo rappresentante da noi votato».

