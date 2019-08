Choc al parco: ragazzino 13enne â€‹preso a calci e pugni dalla baby gang

di Sonia Amaolo

TORRE SAN PATRIZIO - Tredicenne aggredito da una baby gang ai giardini del centro, Torre San Patrizio. Il ragazzo finito all’ospedale ha una prognosi di 4 giorni per le ferite riportate. Martedì sera è stato preso a calci, pugni in testa e ginocchiate allo stomaco da un marocchino poco più grande di lui, coadiuvato da due coetanei. Uno picchiava, gli altri bloccavano e strattonavano. L’aggressore è stato riconosciuto dal genitore della vittima che ieri ha sporto denuncia-querela ai carabinieri di Monte San Pietrangeli per cercare di ricostruire quanto accaduto.L’aggredito era con un amichetto sull’altalena quando è stato avvicinato dal gruppetto ostile. All’origine del pestaggio ci sarebbe una vendetta per una richiesta di soldi di qualche giorno prima, rimasta inascoltata. Pochi euro, quanto basta per un gelato. Martedì, alle 22.45, è scattato il regolamento di conti. Nel tre contro uno, l’adolescente è stato preso a pugni in faccia e all’addome dall’aggressore, mentre il compagno di brigata lo bloccava da dietro e il terzo lo strattonava di lato. Il tredicenne è riuscito a divincolarsi e scappare.