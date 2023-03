Gruppo Tod's chiude in utile il bilancio 2022. Della Valle: «Investimenti nel digitale ma protezione della filiera produttiva»

Torna all'utile il gruppo Tod's, bilancio 2022 chiuso con un risultato netto di 23,1 milioni. Nel 2021 la perdita era stata di 5,9 milioni. Interessante anche la voce ricavi di gruppo, con il miliardo di euro superato, in crescita del 33,9%. Il cda ha deciso di proporre all'assemblea di non deliberare la distribuzione di dividendi. Registrata una crescita di tutti i marchi in tutte le categorie ed in tutte le regioni. Dal quadro resta fuori solo la Cina per questioni legate al Covid.

Della Valle annuncia investimenti

«Nel 2022 è stato fatto un ottimo lavoro di preparazione alla crescita dei fatturati dei prossimi anni» ha commentato Diego Della Valle, numero uno del gruppo Tod's, che ha annunciato investimenti ulteriori nel digitale ma allo stesso tempo la protezione della «nostra filiera produttiva, che ci garantisce la migliore qualità possibile». Quella che fa la differenza.