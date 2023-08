FERMO Una rapina maldestra, fallita su tutta la linea, quella che ha messo nei guai tre giovani, tutti individuati a tempo di record grazie al lavoro della polizia. Il colpo mai consumato ha avuto come epilogo l’esecuzione, da parte della squadra mobile della Questura, di tre ordinanze cautelari emesse dal tribunale di Fermo. Per un 25enne fermano, pregiudicato, autore materiale del blitz in una pizzeria, si sono aperte le porte del carcere. Ai domiciliari gli altri due componenti della banda, un giovane fermano di 22 anni, già noto alle forze dell’ordine, ed una ragazza residente nel Maceratese, appena maggiorenne ed incensurata.

L’episodio

L’episodio risale a sabato scorso a Fermo, quando nel pomeriggio, un individuo a volto coperto ed armato di coltello fa irruzione in una pizzeria con l’intento di rapinarla. Ma i suoi obiettivi sfumano rapidamente: la pronta reazione del proprietario spiazza il malvivente che, vista la mala parata, si dà alla fuga a mani vuote a bordo di un’utilitaria, con una targa coperta da un telo ed altre due persone a bordo. Partono a spron battuto le indagini della polizia dopo la segnalazione del pizzaiolo, che contatta immediatamente le forze dell’ordine per dare l’allarme. Partono nel giro di pochi minuti quattro pattuglie a perlustrare il territorio, alla ricerca di una vettura compatibile con quella descritta dalla vittima della tentata rapina ed adoperata dal trio. A stretto giro viene individuato il veicolo, grazie alla preziosa testimonianza di due persone, nel parcheggio di un centro commerciale. A bordo non c’è più nessuno, ma i poliziotti sono convinti che basti aspettare. Degli agenti in borghese tengono d’occhio l’auto, restando a debita distanza. L’intuizione della polizia si rivela corretta. Infatti, dopo un po’, i due uomini e la ragazza fanno ritorno, ma vengono bloccati a due passi dall’utilitaria e perquisiti accuratamente. Gli agenti ritrovano anche il coltello utilizzato per minacciare il commerciante e gli abiti utilizzati dal rapinatore, che nel frattempo si è cambiato. Gli evidenti indizi di colpevolezza hanno portato alla denuncia di tutti e tre, ciascuno destinatario di un’ordinanza di misure cautelari da parte dell’autorità giudiziaria. L’accusa è quella di rapina aggravata. Il venticinquenne fermano finisce in carcere, per gli altri due, oltre alla detenzione a domicilio, viene disposto l’obbligo di dimora nel Comune di residenza. Il questore di Fermo ha anche disposto, per i tre componenti, la misura di prevenzione del foglio di via, con divieto di fare ritorno nel comune di Fermo per la durata di un anno.