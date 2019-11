Entra nel bar ma fatica a respirare: si siede ed è stroncato da un malore a 60 anni

MONTELPARO – Tragedia in tarda serata che si è consumata dentro ad un bar, nel centro di Montelparo, difronte al municipio. Un uomo di circa 60 anni dopo un po’ che era nel locale si è seduto in una sedia a causa di un malore e di un’improvvisa difficoltà respiratoria e da lì a pochi secondi è deceduto. Profondo spavento per le persone che in quel momento erano nel locale, che hanno cercato di portare i primi aiuti ma la situazione è sembrata subito molto grave.

La proprietaria del bar ha chiamato immediatamente il 118 per i soccorsi di emergenza ma all’arrivo dell’ambulanza il personale sanitario della Croce Arcobaleno di Petritoli ha potuto constatare solamente il decesso, probabilmente dovuto ad un arresto cardiaco fulminante. Sul posto è intervenuta rapidamente anche una pattuglia dei carabinieri radiomobile della compagnia di Montegiorgio.

