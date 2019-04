Stop ai furbetti dei rifiuti multe e controlli a tappeto Monte Cacciù, la situazione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

FERMO - In questi giorni Monte Cacciù è quasi irriconoscibile. Via seggiole e divani. Via mattoni e pneumatici. Via pure le bottiglie, vitrea memoria di bagordi notturni. L’erba verdeggia. I fiori punteggiano le vallate. Sullo sfondo, il mare splende sotto i raggi del sole. Normalità che sembra eccezione, in un luogo suggestivo trasformato nel tempo in discarica abusiva. A rovinare l’idillio, un paio di sacchi neri gettati tra i cespugli e qualche calcinaccio.