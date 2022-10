Porto Sant'Elpidio, perde il controllo dell'auto e si schianta su una macchina in sosta sul lungomare

PORTO SANT'ELPIDIO - Paura stamattina sul lungomare, poco prima delle 9, nei pressi della pineta, dove il conducente di una Mini Countryman diretta verso nord ha perso il controllo dell'auto finendo contro una Volkswagen Polo che era parcheggiata sulla destra. Gravi i danni ai mezzi. Dopo lo schianto, le cui cause sono ancora in corso di ricostruzione, è anche partito l'allarme della Mini che è stato possibile spegnere solo dopo alcuni minuti quando è stata staccata la batteria. Ben presto la zona si è riempita di persone anche perché il lungomare, in questi giorni di sole, è sempre pieno di gente che fa jogging o va a passeggio con il cane. Per fortuna nessun problema fisico per il conducente dell'auto.