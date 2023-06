Cocaina e hashish a Lido Tre Arche, perquisizione e arresto: pusher di Porto San Giorgio ai domiciliari

PORTO SAN GIORGIO - Cocaina e hashish, scatta l'arresto. Operazione dei carabinieri a Porto San Giorgio, grazie all'azione tempestiva e mirata dei militari della locale stazione è stato possibile individuare e deferire un uomo per spaccio. Nel corso di un servizio notturno finalizzato al contrasto delle attività illecite legate alle droghe, in collaborazione con unità specializzate, è stato intercettato e controllato in prossimità di Lido Tre Archi. Durante la perquisizione personale, i carabinieri hanno rinvenuto undici involucri termosaldati contenenti cocaina e un telefono cellulare. Successivamente, è stata effettuata una perquisizione estesa nell'abitazione del soggetto, dove sono stati rinvenuti ulteriori involucri contenenti ancora cocaina e hashish, tre bilancini di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e la somma di 600 euro, ritenuta il probabile profitto derivante dall'attività illecita.

Gli arresti domiciliari

La sostanza stupefacente, i bilancini di precisione, il telefono cellulare, il materiale per il confezionamento delle dosi e la somma di denaro sono stati sottoposti a sequestro penale e presi in carico per ulteriori approfondimenti investigativi.

Complessivamente sono stati sequestrati 25 grammi di cocaina e 16 grammi di hashish. Terminate le formalità di rito, per l'arrestato sono scattati i domiciliari, in attesa dell'udienza di convalida, come disposto dall'Autorità Giudiziaria.