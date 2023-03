FERMO Il Fermano si conferma crocevia dello spaccio. Maxi blitz dei carabinieri all’alba di ieri con le ordinanze di custodia cautelare nei confronti di 8 persone (sono 2 marocchini, 2 albanesi, 2 donne romene e 2 italiane, quindi 4 uomini e 4 donne) finite nel mirino per traffico di droga, soprattutto cocaina.



Le strade



In azione i carabinieri del comando provinciale di Fermo insieme ai reparti dei territori interessati e con l’aiuto del Nucleo cinofili di Pesaro-Urbino. Nel mirino, in particolare, la costa, con un’indagine scattata nel settembre 2021 grazie al Reparto Operativo-Nucleo Investigativo di Fermo, sotto la direzione della Procura. Il gruppo riforniva i pusher della zona a cavallo fra Fermano e Maceratese con uno smercio di circa un chilo al mese di cocaina. I piccoli spacciatori erano soprattutto albanesi e marocchini e operavano sulla costa nord di Fermo, nella zona di Tre Archi, a Porto Sant’Elpidio, in centro e non solo, Sant’Elpidio a Mare e Porto San Giorgio, ma anche a Civitanova e Tolentino.



La tecnica



I pusher si spostavano a piedi per evitare di essere pedinati, nascondendo la droga in zone periferiche dove andavano a rifornirsi prima della vendita. Il lavoro degli inquirenti è stato lungo e laborioso, determinanti le intercettazioni. I militari sono riusciti a documentare i movimenti dei componenti del gruppo criminale e definirne i ruoli, nonché le modalità di gestione e controllo dello spaccio sul territorio. L’attività d’indagine, che si è estesa anche in provincia di Macerata, nel corso del suo sviluppo ha consentito di sequestrare circa due chili di cocaina, 300 grammi di hashish e 40mila euro in contanti, provento dello spaccio, e di identificare e segnalare alla Prefettura anche 27 acquirenti, di età compresa tra i 20 e i 50 anni, perlopiù italiani provenienti da diversi Comuni della provincia. Degli 8 destinatari della misura di custodia cautelare, 6 avevano già precedenti specifici per spaccio, poiché denunciati in passato dai reparti dell’Arma di Fermo. Di questi 2 sono stati anche condannati in anni recenti. Una delle 4 donne arrestate, italiana, percepiva il reddito di cittadinanza. Fra gli uomini finiti in manette, un magrebino svolgeva l’attività di operaio edile, mentre 2 albanesi commerciavano online con le auto usate; tutti gli altri risultano disoccupati. Gli 8 finiti nel mirino sono residenti fra i Comuni di Fermo, Sant Elpidio a Mare e Porto Sant Elpidio.



Il fiuto



Nella fase esecutiva, che è stata svolta cm l’aiuto dei pastori tedeschi addestrati per fiutare la droga, Kevin e Bob, sono state effettuate 13 perquisizioni domiciliari che hanno consentito di recuperare e sequestrare, complessivamente, ulteriori 10 grammi di cocaina, 16 grammi di hashish, vario materiale utile al confezionamento delle dosi tra cui bilancini precisione, una pistola scacciacani fedele riproduzione di una Beretta semiautomatica priva del tappo rosso e 1.600 euro in contanti provento dell’attività criminale.