SMERILLO Un servizio fondamentale per una larga parte del territorio della Vallata del Tenna e non solo per gli abitanti del comune di Smerillo, nonché con una preziosa valenza turistica. E’ nato “Smerillo Mobility Energy”, ovvero una nuovissima, moderna e automatizzata stazione di rifornimento carburanti, comprese due colonnine per ricarica di auto elettriche. Ogni utente potrà servirsi autonomamente. Quindi ci sarà un’ottimizzazione dei costi di gestione, visto che non si dovrà pagare un gestore. Poi sarebbe stato difficile trovare un distributore propenso ad investire in queste zone.

L’impegno

Dunque l’idea del sindaco uscente Antonio Vallesi di portare avanti questo progetto, ora realizzato grazie ai fondi del sisma del 2016 e del Comune, per un importo complessivo di 300mila euro. Una stazione di servizio che quindi sarà di proprietà del Comune di Smerillo. Inoltre una volta ammortizzati i costi di realizzazione si potrà intervenire anche per calmierare i prezzi alla pompa. La stazione è l’unica presente nel tragitto tra Amandola e Servigliano. Quindi molto utile non solo per gli abitanti dei Comuni circostanti del Fermano e del Maceratese, ma anche per i tanti turisti che, specialmente nel periodo estivo, raggiungono la zona dei Sibillini. Il servizio entrerà in funzione a breve, dopo l’insediamento della nuova amministrazione comunale per la quale i residenti sono chiamati alle urne nelle giornate di oggi e domani.

La presenza

A dimostrazione di come il servizio interessi tutto il territorio, erano presenti all’inaugurazione 11 sindaci di vari Comuni, il commissario per la ricostruzione Guido Castelli, il prefetto di Fermo Edoardo D’Alascio, il comandante della compagnia dei carabinieri di Montegiorgio magg. Massimo Canale. Occasione per il commiato di Vallesi da sindaco dopo 10 anni sulla poltrona di primo cittadino. «Ho dato tutto me stesso – dice - sempre a disposizione dei cittadini, rispondendo sempre a tutti, impegnandomi anche nei lavori manuali quando occorreva. Se ho fatto qualche sbaglio è stato involontariamente e chiedo scusa. Lascio in eredità progetti per svariati milioni, tra i quali quello per una Zip Line da Smerillo capoluogo all’area camper, per le “Casette sugli Alberi”, per un Parco Avventura”. Oggi in programma anche la riapertura della porta del Fessa dopo la rimessa in sicurezza.