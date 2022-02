Soddisfazione per l’intesa con Blanco: un accordo raggiunto prima dell'exploit a Sanremo. Ecco la data del concerto

SERVIGLIANO - Soddisfazione a Servigliano per il colpo centrato con il cartellone musicale del NoSound Fest che si svolgerà la prossima estate al Parco della Pace.

Come abbiamo anticipato ieri negli Spettacoli, il 23 luglio in programma il concerto di Blanco, recente vincitore al Festival di Sanremo in coppia con Mahmood. L’altro concerto in programma è con gli Psicologi, I biglietti sono già disponibili online e nei punti vendita autorizzati delle piattaforme ticketone e ciaotickets. Nel Fermano attesa a luglio anche Drusilla Foer nell’ambito della stagione estiva di teatro a Villa Vitali. L’attrice, cantante, scrittrice e star del web ha condotto con Amadeus la serata di giovedì dello stesso Festival musicale riscuotendo un grande successo.

