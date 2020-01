SERVIGLIANO - Un bimba otto anni è morta nnel'incendio dell'abitazione in cui viveva cona la fmiglia a Servigliano. Salve la mamma e la sorellina minore di 6 anni. L'incendio probabilmente è scaturito da un corto circuito. L'abitazione della tragedia si trova in centro storico . La famiglia è di orini bulgare. Ul posto vigili del fuoco e forze dell'ordine. Si indaga sulle origini dell'incendio.





