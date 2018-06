Resta bloccata sul tetto per salvare un gattino: arrivano i vigili del fuoco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SERVIGLIANO - Una donna sale sul tetto per salvare un gattino ma resta bloccata tanto che sul posto sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per aiutarla a scendere. Il tutto è accaduto ieri mattina a Servigliano. Sul posto in via precauzionale anche l’ambulanza che, per fortuna, non è servita.