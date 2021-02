«Fermi tutti, è una rapina»: il bandito incappucciato con mascherina e coltello ripulisce il supermercato

SERVIGLIANO - Pura ieri sera al Coal di Servigliano, dove un rapinatore solitario ha minacciato personale e clienti con un coltello per poi fuggire con il contante delle casse. Erano le 19 di ieri sera quando nel supermercato è entrato quel ragazzo con felpa e cappuccio in testa, occhiali scuri e mascherina, annunciando il classico “ fermi tutti questa è una rapina”.

Poi ha estratto il coltello : la prima cassiera ha consegnato i soldi dell’incasso senza colpo ferire, mentre il secondo ha tentato di opporre resistenza. E a quel punto il malvivente gli ha puntato il coltello alla pancia. Poi con un gesto repentino ha aperto la cassa arraffando da solo tutto il contante , per dileguarsi subito dopo all’esterno dove c’era un auto parcheggiata con in attesa un complice , che ha poi proseguito in direzione Piane di Falerone.Sull'accaduto indagano i carabinieri

