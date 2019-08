Precipita dall'impalcatura per sei metri: grave un giovane operaio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SERVIGLIANO - Incidente sul lavoro ieri pomeriggio a Servigliano. Poco dopo le 14, un giovane è caduto da un’impalcatura, rovinando a terra da circa sei metri e ferendosi gravemente. L’operaio, straniero, era al lavoro sotto il ponte sul fiume Tenna, che unisce Piane di Falerone e Servigliano.Il giovane, che ha 28 anni, per cause ancora da accertare, ha perso l’equilibrio. Forse il caldo, forse una distrazione, fatto sta che, all’improvviso, i colleghi che erano con lui l’hanno visto precipitare. Il giovane ha riportato un trauma cranico e varie ferite. A prestare i primi soccorsi sono stati gli altri operai che hanno subito avvisato la Misericordia di Montegiorgio. Viste le condizioni critiche del ragazzo, è stata allertata l’eliambulanza. Icaro è atterrato poco dopo. L’uomo, che non ha mai perso conoscenza, è stato stabilizzato e trasportato all’ospedale di Torrette. Sul posto anche i vigili del fuoco e i responsabili del Servizio prevenzione e sicurezza sul lavoro dell’Area vasta 4. Sull’incidente indagano i carabinieri di Montegiorgio, che dovranno chiarire le cause della caduta e verificare se, nel cantiere, fossero rispettate tutte le normative sulla sicurezza. L’operaio lavora per una ditta appaltatrice che si sta occupando della sistemazione di alcuni piloni.