La città e il torneo cavalleresco in lutto per la scomparsa di Renzo Di Luca Sidozzi

SERVIGLIANO - Servigliano in lutto per la scomparsa di Renzo Di Luca Sidozzi. Aveva 87 anni, è stato vinto in breve tempo da un male incurabile.

Persona molto conosciuta e stimata, nel 1965 con i fratelli Paolo e Vittorio aveva fondato la premiata Carrozzeria Di Luca e da sempre è stato una colonna del Torneo Cavalleresco, specie del rione Porta Marina. Persona perbene, anteponeva i fatti alle parole e negli ambiti in cui si è impegnato ha lasciato il ricordo di una figura seria, laboriosa, corretta.



Uomo di poche parole, dal grande cuore, generoso. Lascia un vuoto incolmabile su tutti i fronti. Personaggio storico a Porta Marina: il rione della Civetta deve moltissimo a Renzo perché in lui ha trovato una figura sempre pronta al massimo impegno e una delle guide più importanti. Non faceva mai mancare la presenza a tutti gli eventi del rione: negli ultimi anni, con l’avanzare dell’età, dava consigli e suggerimenti ai più giovani. Doveva essere presente alla recente Giostra dell’anello del 16 agosto (lui le aveva viste tutte!), aveva prenotato il biglietto nella tribuna di Porta Marina, ma il male aveva minato il suo corpo a tal punto da farlo desistere. Numerosi gli attestati di cordoglio giunti alla famiglia, in modo particolare alla moglie Liliana e ai figli Maurizio e Giampiero. I funerali si sono svolgti ieri alle ore 18.30, nella Collegiata di San Marco a Servigliano.

