Si lascia cadere dal terrazzo del terzo piano e muore a 70 anni

SERVIGLIANO – E’ volato dal terrazzo della sua abitazione, al terzo piano di una palazzina a Servigliano. E’ finita così, questa mattina all’alba, dopo un violentissimo urto al suolo, la vita di un settantenne. L’uomo abitava da solo e risiedeva da molto tempo in quel condominio. A lanciare l’allarme, intorno alle 7, sono stati alcuni vicini, ma purtroppo ogni tentativo di soccorso è stato vano. All’arrivo del 118 non c’era più nulla da fare ed i sanitari hanno solo potuto constatare il decesso del settantenne. Sul posto per i rilievi del caso anche i carabinieri della locale stazione. Secondo i militari non sembrano esserci dubbi sulla dinamica dell’episodio, che sarebbe riconducibile ad un tragico gesto volontario.