Servigliano, il camion cisterna esce di strada e si ribalta nella scarpata: morto il conducente di 55 anni

SERVIGLIANO - Perde il controllo del camion cisterna, che esce di strada e si ribalta nella scarpata: morto il conducente di 55 anni.

Lo schianto è avvenuto introno alle 10,30 a Servigliano, dove sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco, una della Centrale e l’altra del distaccamento di Amandola,. I pompieri hanno provveduto ad estrarre dal mezzo pesante il conducente, ma purtroppo per lui non c'era nulla da fare. Non è escluso che a causare l'incidente sia stato un malore.