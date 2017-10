Una donna investita da un'auto, trasportata in eliambulanza a Torrette

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SERVIGLIANO - Viene investita mentre cammina sul ciglio della strada: una donna di trent’anni è finita in eliambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Torrette. Mentre camminava lungo la strada provinciale che da Servigliano porta verso la frazione di Curetta, per cause ancora da stabilire, è stata investita da un’auto. Subito partito l’sos, sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione per i rilievi dell’incidente. Saranno loro, infatti, a stabilire cause e dinamica del sinistro. Lungo la strada sono subito arrivati anche i sanitari del 118 e i volontari della Croce Azzurra di Santa Vittoria in Matenano. I soccorritori hanno prestato le prime cure alla giovane donna, ma viste le sue condizioni hanno preferito chiamare l’eliambulanza. Icaro è atterrato sul vicino campo sportivo, ha caricato la donna, che non ha mai perso conoscenza, e la ha trasportata a Torrette.