Frontale tra un furgone e un'auto: muore una donna di 70 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SERVIGLIANO - Tragico frontale, muore una donna di 70 anni. L'incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 11,30 a Servigliano dove, subito dopo una curva, si sono scontrati frontalmente, per cause ancora al vaglio dei carabinieri di Montegiorgio, un furgone ed una Fiat Panda. Uno scontro violento, con l'auto scaraventata sulla massicciata della strada. Ad avere la peggio la conduttrice dell'auto, una donna di circa 70 anni che agli occhi dei primi soccorritori della Croce Azzurra è apparsa subito in condizioni critiche. Tanto che è stato chiesto l'intervento dell'eliambulanza, ma purtroppo si è rivelato inutile: la donna è spirata poco dopo. Il ragazzo alla guida del furgone è stato portato all'ospedale di Fermo, le sue condizioni non destano grandi preoccupazioni.