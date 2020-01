Bimba morta nel rogo, i sindacati dei vigili del fuoco: «La tragedia poteva essere evitata»

SERVIGLIANO - «Quella tragedia si poteva evitare, se solo ci avessero ascoltato». E’ la dura presa di posizione che arriva dal coordinamento sindacale Cgil Fna Cisl e Uil dei vigili del fuoco di Fermo ed Ascoli Piceno. Il riferimento è al terribile rogo divampato in un appartamento del centro di Servigliano, costato la vita ad una bimba di appena 6 anni. Un incidente che ha segnato profondamente la comunità serviglianese, pronta a stringersi intorno ai familiari della vittima e farle sentire il massimo sostegno. La salma della piccola, asfissiata dal fumo che ha invaso tutto l’appartamento mercoledì notte, riposa all’obitorio di Fermo.

Si attende solo il nulla osta dei magistrati per la restituzione del corpo ai genitori e lo svolgimento delle esequie. Al lutto cittadino si affiancano gli interrogativi. I soccorsi hanno fatto tutto il possibile per salvare quella vita, ma cosa sarebbe successo, se con un distaccamento più vicino, i mezzi dei vigili del fuoco fossero arrivati prima? E’ su questo che puntano l’attenzione i pompieri delle due provincie: «Più volte abbiamo rimarcato l’inadeguatezza di dislocare una sede dei vigili del fuoco ad Amandola. Quella disgrazia si poteva evitare, se si fosse istituita la sede tra Servigliano e Piane di Montegiorgio, con tempi di intervento più brevi. Perché non si vogliono riconoscere i dati oggettivi riportati nello studio statistico effettuato dal comandodi Ascoli Piceno nel 2010?».

