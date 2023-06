SERVIGLIANO - Il prelievo di acqua dal fiume Tenna, nel tratto tra Montefortino ed Amandola, al fine di alimentare il potabilizzatore da costruire sul lago di Gerosa, ha messo in allarme associazioni varie e cittadini del territorio. Il timore è che il corso d’acqua sia fortemente depauperato, con ripercussioni negative sull’ambiente e sulla fauna ittica. Quindi è nato il Coordinamento per la difesa del fiume Tenna, costituito da Fipsas Marche, Arcipesca, Enalpesca, Legambiente Marche, Viarium, Apd Valtenna, Lenza Club Alto Tenna, con associazioni come Atam Sibillini, Pro Loco Amandola, Camper Club Sibillini, Cai Amandola, Bici Club Sibillini e altre.

L’iniziativa



Per sabato prossimo alle 10, nel teatro di Servigliano, lo stesso Coordinamento ha organizzato un incontro con invito a tutti i sindaci dei Comuni della Valtenna e della Valdaso, fino a quelli della costa, agli enti regionali, alle università, ai portatori di interesse, nonché al Ciip e Aato5, in qualità di proponenti l’opera di captazione idropotabile sia sul fiume Tenna che sul lago di Gerosa. Ognuno avrà uno spazio per fornire o chiedere informazioni e valutazioni ambientali su tale progetto, a tutela degli ecosistemi acquatici, della cittadinanza e delle attività con esso collegate.

Gli organizzatori ricordano che «il progetto prevede una nuova captazione di acqua fluviale per 200 litri al secondo, dal lago di Gerosa e da un fiume, come quello del Tenna, che è già stato penalizzato fortemente dal terremoto del 2016, per renderla potabile ed essere convogliata verso la costa del basso Piceno». Il progetto prevede il potabilizzatore sul lago di Gerosa per attingere sia da questo che dal fiume Tenna attraverso un’apposita condotta. Intanto per oggi il presidente Aato 5 Marco Fioravanti ha convocato ad Ascoli una riunione con la Ciip, il Consorzio di Bonifica Marche, i sindaci dei 3 Comuni i cui territori incidono sul lago di Gerosa Domenico Ciaffaroni per Montefortino, Francesca Grilli per Montemonaco e Alvaro Cesaroni per Comunanza.