Sedici positivi in una casa di riposo: 12 sono ospiti della struttura, contagiati anche 4 operatori

SANT’ELPIDIO A MARE – Sedici nuovi positivi alin una casa di riposo privata per anziani, nel territorio di Sant’Elpidio a Mare. Si tratta di 12 ospiti della struttura sanitaria e 4 operatori.E’ quanto comunicato dall’Asur al Sindaco, Alessio Terrenzi, che si è subito mobilitato con gli uffici comunali competenti per tenere sotto controllo la situazione e fare quanto necessario.“E’ in corso il trasferimento degli ospiti positivi – dice il Sindaco – e ci stiamo occupando della questione con la massima attenzione. Sono partite le indagini epidemiologiche per verificare i contatti avuti dai positivi, in base a chi è entrato nei giorni scorsi nella struttura privata e siamo in stretto contatto con il dottor Ciarrocchi che supervisiona la situazione. Pur trattandosi di una struttura privata è nostro compito occuparci della questione che diventa, come è facile immaginare, una priorità, ai fini non solo di curare i positivi ma anche per arginare un eventuale ulteriore contagio. Siamo molto attenti su questo fronte, come lo siamo sempre stati, e i parenti degli ospiti possono stare tranquilli: si sta facendo tutto il necessario per tenere sotto controllo la situazione”.