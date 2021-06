Va in fiamme nella notte l'ex piscina comunale di Santa Vittoria, crollata la struttura in legno

SANTA VITTORIA IN MATENANO - Incendio stanotte alle 5 quando i vigili del fuoco di Fermo sono intervenuti per le fiamme scaturite da una struttura in legno. Il fabbricato, che un tempo era adibito a piscina comunale, attualmente dismessa, ha riportato gravi danni alle strutture che sono crollate sotto l'azione del fuoco. Sul posto 3 squadre di pompieri, i carabinieri di Montegiorgio e il sindaco di Santa Vittoria in Matenano.

