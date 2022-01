Rimossi i vetri pericolanti della facciata di un condominio: alcuni erano già caduti in strada

SANTA VITTORIA IN MATENANO - I vigili del fuoco sono intervenuti nella tarda mattinata di oggi a Santa Vittoria in Matenano per la rimozione di alcuni vetri pericolanti nella facciata di un condominio. La squadra di Amandola intervenuta con un’autobotte e con l’autoscala ha provveduto a rimuovere le parti pericolanti che erano caduti in piazza della Repubblica creando un pericolo per i passanti, a quell’ora molto numerosi. L’intervento dei vigili del fuoco è valso alla rimozione dei vetri stessi ed alla messa in sicurezza della zona.

