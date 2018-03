Schianto in auto lungo la Matenana, bimba soccorsa dall’eliambulanza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SANTA VITTORIA IN MATENATO - Grave incidente sulla provinciale Matenana dove una bambina, a seguito delle ferite riportate, è stata trasferita in eliambulanza a Torrette. L’incidente è avvenuto del tratto che porta a Ponte Maglio. L’auto viaggiava con tre persone, il papà e due minori, quando è finita fuori strada. L’allarme è stato lanciato da alcuni automobioisti che hanno assistito allo schianto facendo arrivare sul posto un’ambulanza oltre a una pattuglia di carabinieri. I sanitari hanno prestato le prime cure e valutato le condizioni della bimba decidendo di allertare l’eliambulanza che pochi minuti dopo è atterrata in una area di Ponte Maglio. La piccola è stata trasferita a Torrette. Per gli altri passeggeri per fortuna solo piccole lesioni.