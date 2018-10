Cancello cade addosso a un anziano che resta ferito, paura a Sant'Elpidio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SANT'ELPIDIO A MARE - Gli è caduto addosso un pesante cancello in ferro, episodio che sulle prime battute ha fatto temere il peggio per un ottantacinquenne di Sant’Elpidio a Mare. L’uomo si trovava nel cortile esterno alla propria abitazione in via Vecchia Porto, intorno alle 17, quando è stato protagonista del rovinoso incidente domestico.Sul posto sono intervenuri i militi della Croce verde di Porto Sant’Elpidio, l’automedica di Sant’Elpidio a Mare e dalla centrale operativa si è disposto l’invio dell’eliambulanza.