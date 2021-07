Rifiuti nei campi, continuano i lanci dalle auto in corsa: ma stavolta scattano 7 multe per i furbetti

SANT’ELPIDIO A MARE Non si ferma la malsana abitudine di abbandonare rifiuti. Nell’ultimo mese sono stati ben 7 i verbali della polizia locale. L’ultimo martedì scorso. Diversi episodi lungo le scarpate a lato delle strade comunali, gli abbandoni avvengono da auto in corsa. Capita di trovare di tutto, elettrodomestici vecchi, mobili, scatoloni contenenti ogni tipo di oggetti, resti di lavorazioni, contenitori di vetro, plastica ed alluminio.

Qualche volta, però, si lascia un indizio di troppo, o capita che un passante assista in tempo reale e segnali tutto. Non vuole abbassare la guardia l’amministrazione comunale, che come sottolinea il sindaco Alessio Terrenzi, punta molto sulla collaborazione. «Le segnalazioni sono fondamentali – nota il primo cittadino -. Ricordo che abbiamo un servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti ed anche per gli ingombranti è possibile prenotarsi per il ritiro a domicilio. Non ci sono giustificazioni per chi abbandona rifiuti in modo indiscriminato, perché garantiamo un servizio a tutte le utenze di centro e frazioni».



L’intesa

L’assessore all’ambiente Alessio Pignotti ricorda la collaborazione avviata con l’associazione Questione natura, proprio per puntare sulla pulizia dell’ambiente e dei punti verdi a lato delle strade, con l’aiuto di volontari. «Affideremo presto la gestione della pulizia in alcune aree, mi piacerebbe incentivare l’associazionismo. Ricordo che sta andando avanti anche il nuovo bando di igiene urbana che tra le altre cose prevede soluzioni per incrementare il controllo contro gli abbandoni. Ce la mettiamo tutta contro questo fenomeno, un grazie va al comandante della polizia locale Stefano Tofoni ed a tutto il corpo, oltre che all’Ecoelpidiense che risponde sempre in modo puntuale».

